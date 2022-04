Kammerorkester Kiievi Solistid annab kontserdi Jõhvis

Sestsaadik on orkester justkui kodutuna reisinud mööda Euroopat, esitades oma kodumaa lugu muusika kaudu. Peale Itaalia-tuuri on Kiievi Solistid andnud Euroopa muusikainstitutsioonide eestvõttel ja abiga kontserte Saksamaal, Šveitsis, Rootsis, Norras, Leedus ja Lätis. Kammerorkestri lavapartneriteks on neil erilistel puhkudel olnud Norra Kammerorkester, Baseli Kammerorkester, Eric Ericssoni Kammerkoor, Benny Anderson ning teised muusikud ja kollektiivid.