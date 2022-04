Rakvere saadab oma Ukraina sõpruslinnale ravimeid

Rakvere linnapea Triin Vareku sõnul on sõda Ukrainas meid kõiki puudutanud ja vajadus toetuse järele on sõjakoldes suur. "Otsus sõpruslinnale sealt saabunud nimekirja alusel abi saata oli linna juhtkonna poolt ühtne – tuleb toetada. Teame kõik, et sõpra tunneb hädas. Hea, et saime saata just seda, mida nad küsisid ja vajavad. Linn aitab ka Rakveresse saabunud sõjapõgenikke, oleme tänu inimeste annetustele läbi Punase Risti saatnud Ukrainasse humanitaarabi. Iga toetus on neile praegu tähtis ning muidugi loodame, et sõda lõpeks," märkis linnapea.