Mahebroileri filee ja ebaküdoonialimonaad pälvisid tunnustuse

Kikerikii mahebroileri filee tootja on Äntu Mõis OÜ. Kikerikii brändi valikus olev mahebroileriliha on esimene omataoline toode Eesti poelettidel – keegi teine Eestis mahebroileriliha ei tooda. Äntu Mõisa kanad söövad pestitsiidi- ja GMO-vaba toitu ning nende raviks ei kasutata antibiootikume.

Viis aastat tagasi tekkis Äntu Mõis OÜ juhatuse liikmel Lauri Bobrovskil mõte hakata mahebroileriliha tootma. Esialgu keskenduti munatootmise arendamisele. "Eelmisel aastal võtsime ette broilerikasvatuse ja tulime toodetega turule," kõneles Bobrovski ning nentis, et tarbijad on tooted hästi vastu võtnud. "Kes on proovinud, see tunnetab broileri ja broileri vahet," ütles Äntu Mõisa juhatuse liige.