Juhtkiri: pudel ja rool kokku ei käi

Väike-Maarja vallas juhtus traagiline õnnetus: avariis hukkus politsei eest põgenenud joobes autojuht. Seda, et pudel ja rool samal ajal pihus olla ei tohi, räägitakse kogu aeg kõikjal. Selle kohta tehakse regulaarselt sotsiaalkampaaniaid, karistused varieeruvad rahatrahvist ja juhiloa käest võtmisest kuni vanglakaristuseni välja. Kõik saavad nende meetmete vajalikkusest aru olukorras, kus on just juhtunud ohvritega õnnetus, nagu leidis aset aastavahetusel Paides – see on kõigil veel värskelt meeles.