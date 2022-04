Repliik: Sõmeru ruulib

Palju on räägitud Venemaa energiakandjatelt saadavast sissetulekust, mis aitab käigus hoida agressori sõjamasinat. Need sajad miljardid on hoomamatud ja kaovad tavajutus ära. Aga väike Sõmeru alevik sai hiljuti uue katlamaja. Kui varem kasutati kütmiseks ainult gaasi, siis nüüd on selle osakaal vaid 15 protsenti. Ülejäänu on hakkpuit.