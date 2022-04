Mait Penjam: päästjate murekoht on kortermajad

Kunda päästekomando meeskonnavanem Mait Penjam on üks kolmest Lääne-Virumaa meeskonnavanemast, kellele on antud õigus alustada sündmuskohal seadusrikkuja suhtes menetlust. Paraku päästjad seda õigust kasutada eriti ei soovi, leides, et karistamise asemel annab inimestega rääkimine paremaid tulemusi.