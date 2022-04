Mustpeanälkjas ehk Krynickillus melanocephalus on aedadesse jõudnud viimastel aastatel ja praegu teadaolevalt enim levinud Harju-, Saare- ja Viljandimaal.

Hispaania teetigu ja mustpeanälkjas on Eestis laialt levinud võõrliigid, kes on kevadiste ilmadega liikvel. Selleks et aednikele tülikate võõrnälkjate rohket levikut ennetada, soovitab keskkonnaamet võõrnälkjaid ja nende mune aiast korjata ning hävitada juba kevadel.