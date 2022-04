Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda sõnul on inimeste ohutunne riigi marutaudivaba staatuse tõttu langenud. “Eesti kõige raskem marutaudialane olukord oli 2003. aastal, mil marutaud diagnoositi surma põhjusena 813 loomal. Viimane inimene suri marutõppe 1986. aastal,” kõneles Kalda ja lisas, et pika ja kuluka tegevuse tulemusena on Eesti suutnud selle surmava haiguse riigist välja tõrjuda ja olla marutaudivaba maa juba üle kümne aasta. “Seega on tekkinud ekslik tunne, et ohtu enam ei ole. Samas on idapiiri taga taud üsna laialt levinud ja võib siia jõuda. Seetõttu tuleb end ja oma lemmikuid kaitsta,” ütles Kalda.