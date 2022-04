Vald tunnistab Haljala kooli ehitusprobleeme

Mured koolimaja ehitusega hakkasid kuhjuma möödunud aasta suvel ning otseselt näpuga näidata, kes nendes süüdi on, on üsnagi keeruline. Olukord ehitusmaterjalide turul oli ja on siiani väga muutlik ning koolimaja ehitaja Vanalinna Ehitus OÜ proovis leida lahendusi, et projektile vastav koolimaja siiski kokkulepitud tingimustel valmis saada. Alternatiivsete lahenduste otsimine, aja raiskamine ja praeguse Haljala vallavanema Anti Puusepa sõnul kehv kommunikatsioon asjaosaliste vahel tingisid olukorra, kus ehitustähtaeg lükkus muudkui edasi ja samal ajal ehitushinnad kallinesid veelgi. Sinna juurde koroonakriisist tingitud tööjõuprobleemid ja tarneraskused, ekstreemselt lumine talv ning nüüd ka sõda Ukrainas on tekitanud olukorra, kus kooli ehitus kujuneb oluliselt kallimaks, kui esialgu plaanitud.