Spordipoed vahetavad talve suvehooaja vastu

“Võib öelda, et kogu see talv oli viimase kümne aasta parim, ja kogu selle koroonajama tõttu oli huvitav see, et saime palju kaupa kätte. Erinevate firmade kaup, ka uued riidebrändid olid ilusasti saadaval. Suuski oleks võinud rohkemgi müüa, aga müüki pidurdas see, et odavama hinnaklassi suuska ja suusasaabast oli kogu saadud tellimusest kaks-kolm protsenti, oleks ainult saapaid olnud rohkem. Koroona pärast tekkisid tarne- ja tootmisprobleemid, nii see asi oli,” võttis möödunud talve kokku Hawaii Ekspressi juhataja Sven Salep.