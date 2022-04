Rakveres kõneldi omavalitsuse murekohtadest Ukraina põgenike aitamisel

Rakvere linnajuhid andsid ülevaate, kuidas on linn aidanud Ukrainast siia saabunud põgenikke, kuid tõstatasid murekohti sotsiaal- ja haridusvaldkonnas. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu esimees Einar Vallbaum tõi välja, et oluline on tõhustada kommunikatsiooni, sest kohati on endiselt suuri puudujääke riigi ja omavalitsuste vahel.

Linnapea Triin Vareki sõnul on Rakvere linn olnud eeskujulik ja kiirelt reageeriv omavalitsus. Ta nimetas, et kohalikul omavalitsusel lasub kohustus korraldada väga palju erinevaid küsimusi. Näiteks on sotsiaaltöötajatel ja pereametnikel menetletavate avalduste arv võrreldes sõja eelse perioodiga kahekordistunud.

Abilinnapea Laur Kaljuvee sõnul puudub täna ülevaade, kui palju on Rakvere aadressiga registreeritud põgenikke, mis vanuses ja millised vajadusel neil on. "Sõjapõgenike kohta on kogu riigis keeruline head ülevaadet kokku saada, kuna tänaseks 31 tuhandest riiki saabunud sõjapõgenikust on ¾ asunud elama kogukonda sugulaste ja sõprade juurde ning nende asukohti ja vajadusi ei tea me kindlalt enne, kui nad otsustavad Eestisse pikemaks jääda ning elukoha püsivalt vormistada," tõdes kantsler Maarjo Mändmaa.

Rakvere linna kolmes munitsipaalkoolis on avatud kolm Ukraina õpilaste klassi, Ukraina noored külastavad aktiivselt Rakvere linna noortekeskust ja tegelevad huvitegevusega, kuid puudub selgus, kas suviste laagrite ja muu huvitegevuste korraldamine jääb omavalitsuse kohustuseks, teeb seda maakonnaüleselt omavalitsuste liit või korraldab ja rahastab seda riik.

Samuti valmistab muret majutuskohtade nappus, kuna Rakvere üüriturul leidub vähe taskukohase hinnaga elamispindu.

Rakvere linnajuhid sedastasid üksmeelselt, et soovivad riigi poolt selgust ja konkreetseid otsuseid, millised kohustused ja kulud jäävad omavalitsuse kanda ja mille puhul toetab riik.