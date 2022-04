Võsul traagiliselt lõppenud tulekahju põhjustas gaasiplahvatus

Põlengu põhjuseid uurinud Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Tanel Sepajõe selgitas, et teadaolevalt toimetas mees alatihti gaasiseadmetega ning ka tulekahju ajal toodi hoone magamistoast välja gaasiballoon, mille kraan oli lahti ja mille küljes oli tugevasti sulanud reduktor. "Sellest tulenevalt on tulekahju tekkimise peaversioon, et hoonesse imbus süttimiseks piisav kogus gaasi," sõnas Sepajõe. Gaas süttis mingil põhjusel, näiteks valgusti sisse-välja lülitamisel, tekkinud sädeme tõttu või lahtise tule kasutamisel. Viimase puhul tõi Sepajõe näiteks gaasipliidi süütamise. Eespool nimetatud gaasikoguse süttimine järel võtsid tuld kardinad, riided, tapeet.