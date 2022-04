Haljala vald võtab käsile arengu planeerimise

Haljala vallavanema Anti Puusepa sõnul on õige aeg hakata kavandama valla jätkusuutlikku ja plaanipäraselt edukat arengut ning luua alus tulevaste eelarvete koostamiseks ja investeeringute kavandamiseks. "Haldusreformist on möödas üle nelja aasta, mistõttu oleme täna kindlasti rohkem ühe mütsi all kui neli aastat tagasi. Seetõttu on ka paremad eeldused hea ja tulevikule suunatud valla arengukava koostamiseks," selgitas vallavanem.