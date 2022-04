Ajalehed esitlevad näitusel esikülgi

Näitusel on hea võimalus minna otse ajalooliste sündmuste keskele ning näha, kuidas ajalehed on näidanud elu argipäevi, pidupäevi ja suuri sündmusi. Saab uuesti lugeda kunagisi lugusid ja kogeda emotsioone, mis olid olulised nende külgede tegijatele. Näitusele valitud esilehtedel näha Eesti Vabariigi sündi ja taassündi, Palusalu ja Noole olümpiavõite, Nõukogude vägede tulekut ja minekut, Eurovisiooni võitu ja palju muud. Ning võrrelda mõttes sellega, mis teemad on täitnud meie lehtede esikülgi paaril viimasel aastal ja kuul.

"Öeldakse, et ei ole midagi igavamat ja tarbetumat kui eilne ajaleht. Aga kui ajaleht on tunamullune või eelmisest sajandist, siis muutub asi vastupidiseks. Aeg õilistab. See, mis oli ilmumise ajal rutiinne ja märkamatu, saab kõnekaks ja huvitavaks. Ja kui lehti on palju, tekivad paralleelid ja võrdlusvõimalused," nentis üks näituse koostajatest, ajakirjanduse uurija Roosmarii Kurvits Tartu Postimehes.