Lapspõgenike spordihuvi toob uusi treeningurühmi

Treenerite hinnangul on Ukraina lapsed spordis algajad, aga väga kohusetruud harjutajad. Popid alad on võrkpall ja ujumine. Põgenike hulgas on spordihuvilisi niivõrd palju, et treenerid on hakanud moodustama lisagruppe. Vastasel korral hakkab juba kannatama seniste treenijatega tegelemise kvaliteet.