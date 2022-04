Juhtkiri: enne lehm, siis laut

Tamsalu kultuurimaja tehti korda, aga katust ei puututud. Kainet talupojamõistust kasutades võinuks sellist apsakat vältida. Maja tervis sõltub suuresti katusest ja ei usu, et ükski inimene enda elamise puhul sellist viga oleks teinud, et logu katuse all oma eluruumid üles oleks vuntsinud. Kui katuseremont on kallis ja selleks raha ei ole, siis tasuks ikkagi juurde koguda ja kogu remont edasi lükata. Kilplasetööd pole ju mõtet teha.