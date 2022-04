Tarkuse andmine valmistab alguses raskusi

Õpetaja on klassi ees reeglina üksi, lapsi on klassis alati rohkem.

“Kui raske see õpetajaamet ikka olla saab? Kogu aeg soojas klassiruumis. Suved ka vabad ja ...” ei öelnud ükski päris õpetaja mitte kunagi. See sissejuhatus oli selleks, et teie tähelepanu püüda. Et ilusti edasi loeksite ja tundi ei segaks!