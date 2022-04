Mäetaguse külas toodi auto veest välja

Vinni vallavanem Rauno Võrno ütles, et jooksvad kevadveed ikka üllatavad siin-seal liiklejaid. "Seekord on üleujutus sattunud huvitava koha peale," nentis Võrno. Tavaliselt on samas piirkonnas ujutanud rohkem Tõrma surnuaia pool. Ujutanud on seal igal kevadel sama oja, mis toidab alamjooksul ka Rakvere Soolikaoja.