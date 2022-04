Erametsaliit tunnustas ka Lääne-Virumaa mehi

Hanno Nõmme on pikaaegne Käsmu metskonna metsaülem ja Rakvere Metsaühistu asutajaliige, kes 2017. aastal pälvis ka tollase Vihula valla elutöö preemia. Guido Ploompuu on Viru-Lemmu Metsaseltsi asutaja ja käimalükkaja, kes panustanud olulisel määral Lääne-Virumaa metsaomanike ühistegevusse.

"Kolmekümne aastaga on meist kasvanud organisatsioon, kuhu jätkuvalt kuulub neid, kes on olnud erametsaliidu loomise juures ning aktiivselt tegutsemas neidki, kes 1992. aastal polnud veel sündinud," rääkis Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa. "Tänumärkidega anname au väärikatele, kes on suure osa oma elust pühendanud ühistegevusele, metsaomanike huvide kaitsele ja metsanduse edendamisele."