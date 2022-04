Käimasolevale suurpere konkursile on Lääne-Virumaalt laekunud palju kandidaate

Eesti Lasterikaste Perede Liidu väljaantavale aasta suurpere tiitlile on esitatud juba 35 vahvat perekonda üle Eesti. Kõige rohkem peresid on esitatud Pärnumaalt, aga teisel kohal on Lääne-Virumaa, kust on esitatud seitse suurpere.