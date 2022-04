Laupäeval tuleb kuni 15 kraadi sooja

Öösel on Põhja-Eestis vähese pilvisusega sajuta ilm, lõunapoolsetes maakondades on pilves selgimistega ning kohati sajab hoovihma. Tuul pöördub kirdesse ja puhub 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi, saartel ja mandri lõunaservas tuleb kuni +7 kraadi.