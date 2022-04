Nädala lind: kaelus-turteltuvi

Tegelikult jõudis see liik Euroopassegi alles 20. sajandi alguses. Esialgu Balkani maadesse, kuid sajandi keskpaigaks oli levinud juba üle Euroopa. Kusjuures pärit pole kaelus-turteltuvi sugugi Türgist, nagu tema esialgne eestikeelne nimi eeldaks, vaid Lõuna-Aasiast. Nüüdseks on kaelus-turteltuvi inimese kaasabil levinud Põhja-Ameerikassegi. Kusjuures soojemas kliimas on ta arvukas linnalind.