Tapa lasteaias Pisipõnn toimetab Ukraina rühm

Rühm ise paikneb Tapa keelekümbluskooli teisel korrusel omaaegses keemiaklassis. Uksest sisse astudes ei oskaks esmapilgul arvatagi, et tegemist on sõja eest pagenutega. Lapsed panevad klotse kokku, jooksevad ringi. Põnnide silmad säravad peas.

“Siin me siis elame ja siin me siis oleme,” ütles kohalik lasteaiaõpetaja Lea Valdmann, kes põgenike lastele nõu ja jõuga abiks on. Rühmaga tegelevad veel lasteaiaõpetaja Irõna Homenko ja lasteaiaõpetaja abi Jelena Kalitjuk.