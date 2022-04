Rakvere kesklinnas algas kevadlillede istutamine.

Kui sibullilled on õitsenud, istutatakse nende asemele võõrasemad ja sarvkannikesed. Juuni alguses istutatakse võõrasemade asemele ligikaudu 3000 suvelille, mis jäävad meid õiteiluga rõõmustama kuni sügiseni. Lillesibulaid ära ei visata, need leiavad sügisel oma koha istutusaladel, et rõõmustada oma õitega ka järgnevatel aastatel.