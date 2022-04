Kelli Kiipus pälvis raamatu ja roosi päeval kirjandusauhinna

Kiipus tunnistas, et auhind andis talle inspiratsiooni ja tahet ka uuemad sahtlisse kirjutatud tekstid lähiajal valmis vormida. Järgmisel aastal saavad mõlemad võitjad ise olla laureaadi valimise žüriis. Justnimelt laureaadi, kuna reeglina on selle auhinna saanud üks inimene korraga. "Sel aastal ei osanud žürii meie seast ühte välja valida, nii et saime mõlemad Gregor Kullaga laureaatideks," lisas Kiipus. "Minu jaoks on see väga suur tunnustus."