Jazzkaar toob Rakveresse Valter‘s Harpejji Bandi

Valter’s Harpejji Band (VHB) on loodud aastal 2022 Tallinnas ning selle keskmes on 2007. aastal USA-s loodud instrument nimega harpejji (harpedži), mis oma ainulaadsuses võlub muusikuid ja kuulajaid kõikides žanrides üle maailma. Omadustelt asetseb harpejji üsna täpselt elektrikitarri ja klahvpillide vahel – pillil on 24 bassi- ja kitarrikeelt, aga mängutehnika sarnaneb väliselt pigem klahvpillimängule. Ulatust on pillil lausa 5 oktavit ja kõikvõimalikud efektipedaalid toimivad nagu valatult. Kõla on pigem kitarrilik, samas harmoonia- ja faktuurikäsitlus meenutab klahvpilli. Kuna harpejji on alles oma vallutusretke alguses, tänasel päeval leidub maailmas ühtekokku vähem kui tuhat pilli, pole harpejji-õppe metoodika koostamist veel isegi alustatud. Ühtlasi on Valter’s Harpejji Band maailmas üks esimesi harpejji-keskseid originaalmuusikat viljelevaid ansambleid.