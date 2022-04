Karistatud pole politsei otsusega rahul

Tänavu esimese kolme kuu jooksul on Viru maakohtu Rakvere kohtumajja esitatud seitse kaebust kohtuvälise menetleja otsuse peale. See tähendab, et rikkumine pandi toime Lääne-Virumaal. Võrreldes varasemate aastate sama ajaga ei ole politsei hinnangul selliste kaebuste hulk märkimisväärselt suurenenud ega vähenenud. Eelmisel aastal oli neid kokku üksteist ja tunamullu üheksa.