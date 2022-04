Puude mahavõtmine Tapa raudteejaama juures kütab kirgi

Tapa raudteejaama ida- ja lääneküljel kasvavad pärnad ja saared, millel on vanust keskeltläbi kuuskümmend aastat. Puude võrasid on varem kärbitud, kuid nüüd tahetakse puud maha võtta ja kännudki välja juurida. “Juhtusin nägema Tapa valla kodulehel teadet, et plaanitakse Tapa raudteejaama perroonil olevate puude langetamist. Siis ma tulin spetsiaalselt vaatama, et kas on tõesti nii, et kõik puud väärivad mahavõtmist,” rääkis Sergei Meos.