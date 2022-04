Juhtkiri: au ja kiitus eksamitele

Eksamid on vajalikud, sest eksami mõte on ikkagi terad sõkaldest eraldada. Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb praegu teha riigieksameid kolm: eesti keel, matemaatika ja võõrkeel. Need kolm ainet annavad ellu astuvatele noortele küllaltki elementaarsed baasteadmised, ja isegi kui tulevikus ruutjuurega jagamist vaja ei lähe, õpib noor laiemat pilti nägema ja loogiliselt, matemaatiliselt mõtlema.

Samamoodi on eesti keelega, mille õppimine on rohkem silmaringi laiendamine kui pelgalt tuupimine. See, et mingi osa õpilasi ja lastevanemaid tõstab eksamite vajalikkuse pärast häält, ei tähenda, et kõik selle teadmiste kontrollimise vormi vastu oleks. On koole, kus eksameid oodatakse ja õpilased on oma saavutuste üle vägagi uhked.