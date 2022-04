Repliik: liigume 6000 sammuga IT-koolitusele

Kuidas võistlusest osa võtta? Laadi telefoni Fit­Sphere’i rakendus. Veendu, et Androidi seadme korral on sinu telefonis olemas ka Google Fit ning iOS-i puhul Apple Health. Äppi registreerides märgi kindlasti elukohaks Lääne-Viru maakond. Ja nii edasi.Mesasja? Möh? Mis ta ütles?

Kas eesmärk on liikuda 6000 sammu päevas või on tegemist mingi IT-koolitusega? Päriselt ka: kas keegi viitsib-oskab 6000 sammu registreerimise nimel selle surra-murraga tegeleda? On teil eesmärk liikuma saada keskealised laiskvorstid või itimehed?