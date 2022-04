Elanikkonnakaitset tuleb vaadata täiesti uues valguses

Eesti riigi 104. aastapäeval ründas Venemaa Vladimir Putini juhtimisel rahumeelset naabrit Ukrainat. Selle tagajärjel on julgeolekuolukord Euroopas kardinaalselt muutunud ja pannud asjadele vaatama hoopis uue pilguga. See on toonud esile mitu võtmelünka, mida oma riigi ja inimeste kaitsmise soovist nüüd täitma asume.