Margaret Kodusaar – kunstnikuhingega giid lapsepõlveradadel

Margaret Kodusaar on osale televaatajaist tuttav paari aasta tagusest komöödiaseriaalist “Köök”, kus tema kehastada oli restorani teenindusjuht Vika. Päriselus on tal teenindustööga olnud suhteliselt vähe kokkupuuteid, küll aga on ta palju kätt proovinud loomingu vallas: laulnud, tantsinud, maalinud ja isegi rõivaid disaininud. Suved on Kodusaar lapsest saati veetnud vanavanemate juures Altjal, jagades oma elu armsa kaluriküla ja Tallinna vahel.