Avatud kalasadamate päeva sündmuste kese on Võsul

Avatud kalasadamate päev on koguperepäev. "Kindlasti tulge koos lastega, sest paljud tegevused on mõeldud just nooremale publikule. Tasub aga meeles pidada, et meri on meri, ja uurida enne tulekut ilmateadet," ütles avatud kalasadamate programmide koordinaator Toomas Armulik.