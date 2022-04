Linnavolinik Rainer Miltopi kohale on kogunenud mustad pilved

Ettevõtja Rainer Miltop on pidanud ka Rakvere abilinnapea ametit. Praegu kuulub ta Eesti 200 esindajana linnavolikogusse, kuid tema volitused on ajutiselt peatatud.

Aprilli keskel teatas ainus Eesti 200 esindaja Rakvere linnavolikogus Rainer Miltop ootamatult, et soovib peatada oma volitused kolmeks kuuks. Koos elukaaslasega USA-sse oma sõnul puhkama ja äriasju ajama lennanud Miltop ei saa aga ei üht ega teist rahulikult teha, sest luukered kipuvad kapis kolisema. Kui need ikka on luukered.