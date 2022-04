VIROL-i tegevdirektor Sven Hõbemägi kinnitas, et maakonna omavalitsuste liidu algatusel kogutud humanitaarabi on leidnud omaniku.

Paar nädalat tagasi kirjutasime, et Ukrainasse saatmiseks mõeldud humanitaarabi on jäänud siin toppama. Poolas abisaadetisi vahendav Erko Laidinen tunnistas, et ollakse kaubanäljas. Ta võttis telefonitsi ühendust ka Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidu (VIROL) tegevdirektori Sven Hõbemägiga. Hõbemägi lubas puhkuselt naastes korraldada omavalitsuste kogutud humanitaarabi inventuuri.