Tamsalu kirik vabaneb jalgu jäävast hallitanud vaibast

Kirikuvanem Nadja Vainuse sõnul on praegune põrandakate 27 aastat vana. “Kui vaipa puhastada, siis tolmuimeja kott on punaseid ja valgeid karvu täis. Vaip on niiske ja hallitanud. Meil läks üks pastor ära ainult sellepärast, et ta oli hallituse suhtes allergiline,” rääkis Vainus.