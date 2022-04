Aasta esimese kolme kuuga varastati Lääne-Virumaal kaks jalgratast

"Kõige populaarsemad kohad, kust jalgrattaid varastatakse, on garaažid, keldrid ja trepikojad. Ekslikult arvatakse, et trepikoda on jalgratta hoidmiseks turvaline koht, sest uks on rauast ja fonolukk ees. Paraku teesklevad vargad, et on maja elanikud või kellelegi külla tulemas, ning pääsevad kergelt trepikotta sisse," ütles G4S-i kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.