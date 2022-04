Maxima on Eestis palganud juba enam kui 100 Ukraina põgenikku, kuid mitte ühtegi Lääne-Virumaal

"Kuus nädalat tagasi avasime tööle kandideerimise oma kodust lahkuma sunnitud ukrainlastele. Selle aja jooksul on huvi meie tööpakkumiste vastu olnud väga suur – tänase seisuga on meile kandideerinud üle 550 ukrainlase ning tänu meeskonna heale tööle on meil õnnestunud palgata juba üle 100 inimese," rääkis Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber. Sajas tööleping sõlmiti 26. aprillil.