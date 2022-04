Rannad seatakse suveks valmis

Kõige tuntumad puhkekohad Lääne-Virumaal asuvad Haljala vallas. Valla kommunikatsioonispetsialist Kent Kerner rääkis, et Võsu rannas on korrastustöödega osaliselt juba alustatud. Rannast eemaldatakse adru, samuti tuuakse tuultega rannast eemaldunud liiv merepiirilt randa tagasi. Kerneri sõnul soetas omavalitsus koostöös Viru-Nigula vallaga eelmisel aastal kaks liivasõelumismasinat. See agregaat on samuti juba rannas tööd saanud.