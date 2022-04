Jooksusarja uus hooaeg algab Kadrinas

2022. aastal algab jooksusari samade etappidega, mis olid kavas ka eelmisel hooajal, küll aga on järjekord teine. Kokku on taas 11 etappi ja koondarvestuse edukamad selguvad üheksa parema etapi tulemuste põhjal. Avalöök antakse juba sel laupäeval, kui kavas on Kadrina paisjärve jooks.