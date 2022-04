Juhtkiri: kevad liikluses

Kevad ei ole mitte üksnes looduses, kevad on saabunud ka liiklusesse. Linnud on ärevil, sebivad ringi, teedel on konnad ja kaherattalised. See nõuab kõigilt ekstra tähelepanelikkust, sest asjatuid ohvreid ei taha keegi, olgu selleks kasvõi selline pisike elukas nagu konn.