Kommentaar: Venemaa on bensiinijaam, mis teeskleb, et on riik

Ameerika ühendriikide kunagine presidendikandidaat senaator John McCain on öelnud surematu lause: “Venemaa on bensiinijaam, mis teeskleb riiki.” McCain, kes oli Venemaa suhtes Eestiga sarnaste hoiakutega, on tänaseks siit maailmast lahkunud, kuid võti idanaabri toimimisse leidub just selles lauses.