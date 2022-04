Janne Vaigurand tõdes, et tsikliga sõitmise kohta õpetatakse palju ka koolis, kuid palju tuleb õppida enda või teiste kogemustest.

Janne Vaigurand hüüab oma kaherattalist sõpra hellitavalt Nunnuks. Samas tunnistab ta, et tsikliga sõitmisel on väga palju ohte ja küsimus ei ole, kas kukud, vaid küsimus on, millal.