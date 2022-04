Parim aeg teha suurpuhastus koduses jäätmemajanduses

Kevad toob igal aastal uue ärkamise ja sarnaselt suurpuhastusega oma majapidamises tasuks üle vaadata kodune jäätmemajandus. Alustada võiks sellest, et uurida oma seniselt jäätmekäitlusteenuse pakkujalt, millised on võimalused jäätmeid üle anda – kas liigiti sortimine on nõutud, millisteks liikideks tuleb jäätmed sortida, millised on teenuste kasud, kas mingeid jäätmeid saab tasuta ära anda, ja kui see on võimalik, siis kus ja milliseid? Nimelt on jäätmekäitlus iga kohaliku omavalitsuse korraldada, seega võivad eri paikades osutatavad teenused olla erinevad.