Aiapidajad soovivad aina rohkem akutööriistu

Mäekivi tutvustas käepärast akuga oksasaagi ja ütles, et kuigi hooaeg pole veel õieti alanud, on neid ostetud juba paarkümmend tükki. Enamasti on inimene naabril seda väikest abimeest näinud ning teab poodi sisse astudes küsida, sest tal on samasugust vaja. “Kui aku on sada protsenti täis, siis kuni neljasentimeetriseid oksi saab lõigata umbes 85,” sõnas Mäekivi ja lisas, et koduaias on selline tööriist väga mugav. Tavalisi oksasaage Mäekivi sõnul enam eriti ei soovitagi. Pigem hinnatakse kiirust ja mugavust.