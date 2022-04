Rainer Miltop taandas end Eesti 200 Rakvere osakonna esimehe kohalt

​Selle nädala alguses kirjutas ajakirjandus, et Rainer Miltop on eraettevõtjana sattunud segase taustaga majandustoimingute keskmesse. End aprillis Rakvere linnavolikogust taandanud Miltop läks puhkama ja teadaolevalt viibib praegu USA-s. Ajakirjandusele ütles ta, et tema vastu suunatud süüdistused on laim, kuid üks Lääne-Viru väikeettevõtja kinnitas, et tema majandustegevuse suhtes on algatatud kriminaaluurimine ja tema toime pandud kahetsusväärse teoga on seotud Rainer Miltop.