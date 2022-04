Rakvere hobiajaloolane kogub Nõukogude armees hukkunud eestlaste andmeid

Alates 2020. aasta sügisest on Garry Pavlov internetis aadressil militaar.net alafoorumis "Mälestused" avalikustanud dokumente Nõukogude armees hukkunud Eesti meeste kohta. Asjaosaline ise ütleb, et nimekiri pole täielik ja vaevalt see sellisena õnnestubki kokku saada, sest palju dokumente on hävitatud või pärast Nõukogude Liidu lagunemist Venemaale viidud.