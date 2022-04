Aegviidu–Tapa lõigul sõidavad rongid tulevikus kiirusega 160 km/h

"Sellel lõigul on kasutusel veel puitliiprid, mis on aja jooksul muutunud üsna defektseks ja ei võimalda kiiruste tõusu, seetõttu vajavad need täielikku väljavahetamist. Samuti vahetatakse töö käigus välja taristu ülejäänud elemendid – rööpad ja ballast –, tugevdatakse muldkeha, rekonstrueeritakse sillad-truubid ning ülesõidud ja -käigud, rajatakse uued veeviimarid," rääkis plaanitud töödest Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.