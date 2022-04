Näpud mulda – Rakveres idaneb mõte kogukonnaaiast

Kogukonnaaed, nagu nimetuski ütleb, on kogukonna jaoks loodud koht, kus kõik soovijad saavad lilli, maitsetaimi, tomateid, kurke ja muid saadusi kasvatada. Suurlinnade näitel on sellised aiad rajatud tavaliselt kortermajade ümbrusse või sisehoovidesse, kuid näiteks Berliinis katsetatakse kogukonnaaiaga ka suure kaubanduskeskuse katusel. Idee on populaarsust kogunud viimase 15 aasta jooksul, mil inimesed järjest vähem betooni ja aina rohkem rohelusse usuvad.