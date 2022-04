Mitmekesisuse kuul saab osaleda viktoriinil

Euroopa mitmekesisuse kuu tähtsündmuseks Eestis on üleeestiline mitmekesisuse päev 11. mail.

Eesti inimõiguste keskuse kogukonna eestvedaja Marleen Armei sõnul on mitmekesisuse kuu hea võimalus pöörata tähelepanu igaühe panusele meie ühiskonnas ning märgata vastandumise asemel just seda, kuidas erinevused meid kokku toovad. "Tänavuse mitmekesisuse kuu teema on "Sildu luues", mis keskendub ühisosade leidmisele inimeste, kogukondade ja põlvkondade vahel," nimetas ta.